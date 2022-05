Anfører kalder AGF for bundhold efter tabt bundduel

- Det havde været dejligt blot at få et enkelt point mod Vejle, men sådan skulle det ikke være. Så må vi tage den derfra.

- Det er en lærerig periode for os alle sammen, og vi må være positive, selv om det er svært, når man ikke har vundet i så mange kampe, siger Patrick Mortensen.

Nederlaget til Vejle er kamp nummer 12 i streg uden sejr for AGF.

En sejr over Vejle kunne have sikret overlevelse for AGF, mens Vejle definitivt havde været nedrykkere med et nederlag. Derfor skuffede resultatet cheftræner for AGF David Nielsen.