Lyngby vandt igen og holder sig til i kamp om oprykning

Alle point tæller i den tætte kamp om oprykning i fodboldens 1. division.

Torsdag kunne Lyngby sætte tre af dem på kontoen med en sejr på 1-0 over Hvidovre. Resultatet betyder, at Lyngby hvert fald for en stund ligger nummer et i oprykningsspillet, hvor de to bedste får en billet til Superligaen.

Lyngby er á point med AC Horsens på andenpladsen og to point foran FC Helsingør på tredjepladsen. Begge de hold har dog spillet en kamp færre end Lyngby, som har tre opgør tilbage i kalenderen.