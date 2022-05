OB og Viborg delte point i toppen af bunden

Det var generelt en ganske chancefattig anden halvleg, hvor største mulighed var et skud fra Mads Frøkjær i 61. minut, der var var ved at overliste Viborg-keeper Lars Lund Pedersen.

De fremmødte fynboer på tilskuerpladserne fik sig alligevel en hektisk afslutning på kampen, da begge hold pressede på for at få alle tre point, hvilket udløste et hav af nærkampe og pæne chancer.