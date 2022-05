AaB – Brøndby IF 1-3

Hvis håbet om bronze skulle leve for AaB, krævede det en sejr over Brøndby, men to røde kort smadrede det håb. Det begyndte heller ikke specielt godt for AaB, som efter godt en halv time lod Simon Hedlund komme fri foran mål og lagde bolden sikkert i nettet. Lige inden pausen kom første udvisning så, da Ivar Fossum blev vist et direkte rødt kort efter at have ramt en Brøndby-spiller i hovedet med sin støvle. Efter pausen var Hedlund igen på pletten, da han gjorde til 2-0, og efter 70 minutter lukkede Brøndbys Mathias Kvistgaarden ballet til 3-0. AaB fik reduceret til 3-1, men fik til gengæld en udvisning mere, da Rasmus Thelander som bagerste mand forsøgte at rive en Brøndby-spillers trøje af. Nederlaget betyder, at AaB nu er uden for tredjepladsens rækkevidde. Brøndby kan dog glæde sig over at være á point med aalborgenserne, og selv om Brøndby har en dårligere målscorer, lever håbet om en fjerdeplads og dermed også kvalifikation til Europa Conference League.