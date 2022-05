Flere VM-hoteller i Qatar afviser homoseksuelle gæster

Ifølge Fifa-præsident Gianni Infantino skal alle gæster have adgang til hoteller og være velkomne i Qatar.

SVT har spurgt Fifa til undersøgelsens resultater, og svaret lyder, at forbundet stræber efter at skabe ”et diskrimineringsfrit miljø”, og at man ”værner om mangfoldigheden”.

Men Fifa giver ikke noget svar på, hvorfor visse hoteller afviser homoseksuelle.

- Fifa er overbevist om, at alle nødvendige foranstaltninger vil være på plads for LGBTQI-fans og andre, så de kan nyde turneringen på en velkommen og sikker måde, skriver Fifa til SVT.

DBU-direktør Jakob Jensen har set resultaterne af undersøgelsen og kritiserer VM-værten.

- Det er langt ude. Vi synes, at det er skuffende. Det er skuffende over for de fans, som skal rejse til VM, at de ikke kan føle sig sikre på at få et hotel, uanset hvilken seksualitet de måtte have.

- Det er sagen fuldstændig uvedkommende, og det er vores klare forventning, at det får man styr på frem mod VM, siger Jakob Jensen til DR .