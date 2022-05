Millioner blev indsamlet til Ukraines krigsofre i venskabskamp

Kampen i Tyskland, der endte med en sejr på 2-1 til Ukraine, blev overværet af godt 20.000 tilskuere, som ifølge Kicker skabte en stemning og en atmosfære, som gav gåsehud.

Hvert eneste angreb blev tiljublet fra tribunerne. Det samme gjorde kampens tre mål.

Inden kampstart takkede Wladimir Klitsjko, tidligere verdensmester i sværvægtsboksning, via et videolink fra Ukraines hovedstad for støtten.

- Hallo Borussia Park - jeg taler til jer fra Kyiv. Vi opgiver ikke vores kamp for at kunne leve i frihed. Vi takker jer alle for jeres storartede hjælp. Jeg er egentlig et meget ærgerrigt menneske og elsker konkurrence. Men i aften kan jeg ikke tage parti, fordi begge hold spiller for os, sagde Klitsjko.