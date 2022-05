Inter afsluttede 11 års pokaltørke efter forlænget spilletid

I 99. minut blev Inter endnu engang tildelt et straffespark efter et VAR-tjek fra dommeren. Denne gang blev bolden sendt i venstre målhjørne af Ivan Perisic.

Perisic viste tre minutter senere prøver på sine scoringsevner i åbent spil. Det skete efter en aflevering fra Federico Dimarco, som på fremragende vis blev sendt i målet fra kanten af feltet.

Kroatens andet mål blev en stor mavepuster for Juventus, som gjorde et hæderligt forsøg på at komme tilbage i kampen.

Det lykkedes dog ingen af de to hold at score flere mål, og dermed kunne Inter fejre sin første Coppa Italia-triumf siden 2011.

Det er ottende gang, at Inter vinder pokaltitlen. Juventus har fortsat rekorden for flest pokaltitler med 14 finalesejre.

I Serie A har Inter også mulighed for at vinde en titel. Holdet har med to kampe igen tilbage i sæsonen to point op til AC Milan på førstepladsen.