Der var tænding på fra start, da FCK forsøgte at presse Silkeborg i bund, og det lykkedes med et aggressivt pres efter to minutter.

Her fik FCK bolden tilbage lige uden for gæsternes felt, hvor Isak Johannesson efterfølgende blev spillet fri, og så fik islændingen nettet til at blafre.

FCK fortsatte gennem halvlegen med at presse Silkeborg ned mod eget mål, da det høje tempo gav gæsterne problemer.

Det var dog sjældent, at udeholdets keeper, Nicolai Larsen, blev testet, da det altid var lige ved og næsten for hjemmeholdet.

Efter pausen brugte FCK samme opskrift, da værterne på ny kom ud som lyn og torden. Efter 59 minutter kom hovedstadsklubben så på 2-0, da Johannesson prikkede et Peter Ankersen-indlæg i mål.