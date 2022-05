Randers og AaB delte i porten i underholdende affære

Nordjyderne, der ligger to point foran Randers, har stadig fire point op til Silkeborg på tredjepladsen, der dog har en kamp i hånden.

Selv om Randers kom bedst fra start med et vellykket pres højt i banen, lykkedes det AaB at komme i front efter et kvarters spil.

Via en afretning sparkede angriber Milan Makaric bolden i mål fra midten af kronjydernes straffesparksfelt.

Randers havde flere fine muligheder for at bringe balance i regnskabet inden pausefløjtet, men det blev aldrig for alvor farligt.