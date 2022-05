Brøndby ankom med selvtillid efter at have fået det første point i slutspillet via Mathias Greves sene udligning mod FC København, den tekniks dygtige midtbanespillers mål havde dog ikke givet ham en plads blandt de 11, der løb på banen.

I pausen fyrede Brøndbys fans bag det ene mål op og fik indhyllet MCH Arena i røg, kampen kog i kog efter at FCM i sidste halvdel af første halvleg ikke havde kunnet genvinde den kontrol, holdet havde i det indledningen.

Fra begyndelsen af anden halvleg styrkede Brøndby midtbanen ved at smide Josip Radosevic ind og pille angriberen Mathias Kvistgaarden ud, men manøvren kunne ikke forhindre FCM i at etablere et hårdt tryk på Brøndby-feltet, dog uden udbytte.