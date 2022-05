EU-vicepræsident advarer mod grådighed i fodboldtoppen

- Vi skal fortsætte med at stå sammen og arbejde for at forsvare og styrke europæisk fodbold, som er den førende succes i den europæiske sportsmodel, siger Margaritis Schinas.

Han henviser formentlig til, at for eksempel de største amerikanske sportsligaer som NHL, NFL og NBA er lukkede selskaber, hvor man ikke kan rykke op eller ned - en model som også de tidligere Super League-udbryderklubber i europæisk fodbold havde planer om.

I fremtidens Champions League vil der være 36 deltagere i stedet for 32. For Danmark betyder det, at der er lidt større mulighed for at blive en del af det sjove selskab. Fremover vil der være fem nationale mesterhold med i turneringen fra de mindre gode ligaer, hvor der i dag kun er fire deltagere.

DBU-formand Jesper Møller er en del af Uefas magtfulde eksekutivkomité, og han er blandt deltagerne på onsdagens Uefa-kongres.