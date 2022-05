Men det var i den anden ende, at målet kom. Et gennembrud på venstrekanten førte ind i feltet, hvor Dimitrios Emmanouilidis bankede bolden ind i fjerneste hjørne.

Det rystede AGF, mens Vejle vandt initiativet på bolden. Hjemmeholdet var ved at komme yderligere foran på en afslutning i feltet, men Jesper Hansen stod i vejen. AGF fik lagt chokket væk, som halvlegen skred frem, dog uden at blive farlige, mens Vejle havde mistet det offensive touch og var henlagt til at forsvare.

AGF var lige ved at komme bragende ud, da Mustapha Bundu løb dybt, afleverede til Frederik Brandhof, som sendte den ind i feltet til en fri Jon Thorsteinsson, som kun var en fænomenal redning fra at score. Det var Luka Djordjevic også for Vejle, men hans skud var ukontrolleret. Thomas Kristensen var lige ved at lave selvmål, men blev reddet af Jesper Hansen.