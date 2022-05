Rygter tager til: Haaland er tæt på skifte til City

Dortmund er næppe glad for at måtte give slip på Haaland, men klubben kan ikke gøre så meget for at forhindre, at nordmanden forlader Ruhr-distriktet.

Haaland har således en frikøbsklausul, der efter sigende er på 75 millioner euro - cirka 560 millioner kroner - i sin kontrakt, som City angiveligt agter at udløse. Gør Manchester-klubben det, har Dortmund ikke andre muligheder end at lade Haaland gå.

21-årige Erling Haaland har taget fodboldeuropa med storm de seneste år. Siden sit skifte til Dortmund fra Red Bull Salzburg i januar 2020 har han lavet 85 mål i 88 kampe.

Haaland er norsk, men født i engelske Leeds, hvor hans far, Alf-Inge Haaland, som også spillede professionel fodbold, dengang var på holdet.