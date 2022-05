Der så ud til, at der var blevet talt med store ord i Viborg-omklædningen, for der var bestemt tale om et ansigtsløft til Viborgs ellers slatne spil i første halvleg. De kløvergrønne fra Viborg spillede hurtigere og kom højere op på banen. Det skulle da også udmønte sig i en et, da et hurtigt kombinationsspil sendte Jacob Bonde fri foran mål, som prikkede bolden i nettet til 1-1.