Ny nedtur i Aarhus: Og tjek lige hvor AGF skal spille på torsdag

Det gik som så ofte før i dette forår for AGF.

Efter hjørnespark

AGF kom bagud i første halvleg efter et hjørnespark, som blev skubbet ud til sønderjyskes forsvarsspiller Duplexe Tchamba. Han stod overraskende fri i AGF’s felt og kunne let hamre Sønderjyske foran med sit venstreben.

Offensivt var der nu chancer nok for AGF, og opbakningen fra tribunen fejlede heller ikke noget. Det er for længst gået op for folk i Aarhus, at det her kan ende med en ny katastrofe. De har ligesom været her før og kan genkende nedturens anatomi. De ved, at det kan ende med en fjerde nedrykning i nyere tid.

AGF brændte masser af chancer i opgøret, især før pausen.

Brændte mange chancer