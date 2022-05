Engelsk klub opnår direkte oprykning med vild storsejr

Bristol Rovers undgik lørdag på spektakulær vis at skulle ud i playoffkampe for at rykke op i Englands tredjebedste række, League One.

Med en vild sejr på hele 7-0 i sidste kamprunde overhalede Bristol, der er trænet af den tidligere Manchester City-spiller Joey Barton, nemlig Northampton og sikrede direkte oprykning fra League Two.