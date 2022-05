Udskældt fodboldplæne i Parken tages i brug til firmafest

- Jeg forstår dem ikke. De har ingen respekt for græsset. Nu står de endelig et bedre sted, og så sker der her.

- Jeg kan ikke forstå, at de ikke tænker græsset 100 procent - selv om alt det her har været oppe at vende, siger Paaske til B.T.

FCK’s pressechef Jes Mortensen bekræfter over for avisen, at arrangementet finder sted. Han skriver til B.T., at man ikke forventer nogen konsekvenser for banens tilstand.

Mortensen svarer ikke på, om man har forsøgt at fjerne eller få udsat fredagens firmafest.