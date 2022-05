BRØNDBY-FC KØBENHAVN 1-1

FC København var på vej imod sejren og et vigtigt skridt imod mesterskabet på Brøndby Stadion. Men det fik midtbanemanden Mathias Greve ødelagt i overtiden, da han udlignede til 1-1 med et fladt spark. FC København havde ellers godt styr på begivenhederne efter et flot Pep Biel-mål sendt ind via overliggeren før pausen. FCK havde flere muligheder for at lukke opgøret, men fik det ikke gjort. Og så blev det hektisk til sidst, og ikke mindre intenst, da Kevin Diks blev vist ud for sin anden advarsel. FC København ligger stadig nummer et, med tre spillerunder tilbage, men har mistet momentum og kun fået én sejr i de seneste fem kampe.