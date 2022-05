Qatar-kritikeren Solbakken ville tøve med at udtage Nadim

- Det er et godt spørgsmål. Og det skal stilles. Er der så groft et tillidsbrud? Ville dine medspillere spille med dig? Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig?

- Jeg synes, at den er svær, siger Ståle Solbakken til B.T. om den beslutning, som landstræner for det danske kvindelandshold Lars Søndergaard snart kan stå over for.

Den tidligere FCK-træner, der i dag er landstræner for Norges herrelandshold, kalder Nadims beslutning om at takke ja til ambassadørrollen for et ”gigantisk selvmål”.