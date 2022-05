På forhånd syntes holdet på en nærmest umulig opgave, men en drømmestart gav håb om et lille fodboldmirakel.

Der var spillet under tre minutter, da Villarreal tog føringen.

Sidste uges selvmålsskytte Pervis Esupinan smækkede et indlæg ind i feltet, og Etienne Capoue kom først bolden og viste stort overskud ved at spille den på tværs til Boulaye Dia, og den senegalesiske angriber dirigerede kuglen videre i et tomt mål.

Det gav volumen et ekstra nøk op på et i forvejen højlydt Estadio de la Cerámica.

Forud for kampen havde det regnet massivt i den østspanske by, og de massive mængder regn gjorde banen våd og glat. Derfor havde begge holds spillere til tider vanskeligt ved at kontrollere såvel tæmninger, som driblinger og afleveringer.