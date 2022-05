Brøndby-fans følger trop og laver stemningsboykot

Ifølge fansene har Divisionsforeningen og politiet først søgt dialog med fansene, efter beslutningen er blevet truffet og meldt ud.

I opslaget står der, at fangrupperingerne har forståelse for, at folk gerne vil på stadion for at bakke op om holdet gennem hele kampen. Det respekterer man, men samtidig opfordres der til at bakke op om en boykot.

- Vi mener dog, at vi er nødt til at sætte foden ned her og tage en kamp, som ikke er sjov på den korte bane, men som i den grad kan gavne på den lange bane, står der i Facebook-opslaget.

- Det har tidligere boykots af blandt andet fingeraftryksregistrering tydeligt bevist.

Brøndby-direktør Ole Palmå kan godt forstå fansenes lyst til at vise deres utilfredshed.