Danmark får europæisk bonus efter russisk udelukkelse

Ruslands udelukkelse betyder, at den danske pokalvinder som minimum er garanteret en plads i Conference Leagues gruppespil.

Pokalvinderen vil nemlig træde ind i Europa League-kvalifikationens playoffrunde, og hvis man taber der, ryger man i Conference Leagues gruppespil.

Samtidig betyder det, at pokalvinderens vej til Europa League er forkortet.

Tidligere skulle pokalvinderen træde ind i kvalifikationen en runde tidligere og skulle dermed slå et hold over to kampe for at være sikker på Conference League eller på at holde liv i håbet om Europa League.