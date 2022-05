AaB henter pensioneret keeper ind som gardering

Sidste år indstillede målmanden Kevin Stuhr-Ellegaard sin aktive karriere, men nu trækker han handskerne på igen for en stund.

Superliga-klubben AaB oplyser på sin hjemmeside, at man har skrevet kontrakt for resten af sæsonen med den 38-årige keeper.

Årsagen er, at den normale backup for det klare førstevalg Jacob Rinne, 17-årige Theo Sander, fra 14. maj skal spille EM-slutrunde med U17-landsholdet. Dermed mangler man en brugbar reserve for Rinne.