Brøndby-træner melder klart ud: Værste hold i top-6

Niels Frederiksen har svært ved at finde argumenter for, at Brøndby tager tre point mod FCK.

- Vi skal til at score lidt flere mål, end vi har haft for vane at gøre. Der er mange ting, som holdet gør godt, men det er klart, at når klubben står på bundlinjen og har tabt igen, så kan det være svært at finde argumenter for, at vi får vendt skuden mod FC København, siger træneren.

Derbyet mellem Brøndby og FC København spilles søndag 8. maj.