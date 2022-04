Manchester City generobrede førstepladsen med storsejr

Første halvleg fik en grim udgang, da Leeds’ Stuart Dallas kom slemt til skade.

Han gik selv ind i en hård tackling på Jack Grealish, men det var altså ham selv, blev hårdest ramt. Han vinkede febrilsk for at signalere, at det stod slemt til, og han måtte bæres fra banen på en båre.

Manchester City skruede endnu mere op for tempoet efter pausen, og Leeds kæmpede gevaldigt for at dæmme op for gæsterne. Men det lykkedes ikke.

Efter 54 minutter var Nathan Aké på pletten efter et hjørnespark. Ruben Diaz headede den ned for fødderne af hollænderen, som sparkede den over stregen.

Kampen blev lukket og slukket, da Phil Foden sendte en sylespids stikning frem til Gabriel Jesus, der havde placeret sig midt mellem Leeds’ to midtstoppere.