Nederlag sendte Norwich ud af Premier League

Leeds har nu taget over for Burnley som første hold over stregen. Everton kan glæde sig over at have spillet en kamp færre end Leeds og to færre end Burnley, men Frank Lampards mandskab er ved at løbe tør for muligheder for at sætte point på kontoen.

Watford har med fire kampe tilbage 12 point op til Leeds og er derfor tvunget til at vinde alle sine resterende kampe. Det virker som en uoverkommelig opgave for holdet, der har tabt fem i træk og syv af de seneste otte.

I The Championship har Fulham som det eneste hold indtil videre sikret oprykning.