Dominerende FCN delte med Viborg i uskøn fredagskamp

I de første 45 minutter stod der FC Nordsjælland på det meste.

Halvlegens bedste forsøg tilfaldt FC Nordsjællands Oliver Antman, der havde en fri mulighed i Viborg-feltet, men den finske offensivspiller kunne ikke overliste Viborg-keeperen Lucas Lund.

Et kvarter før tid blev Viborgs Ibrahim Said tacklet på kanten af Nordsjælland-feltet. Efter et VAR-tjek valgte dommer Anders Poulsen at dømme straffespark til hjemmeholdet.

Hollandske Clint Leemans sparkede bolden i mål og bragte Viborg på 1-0.

Få minutter efter Viborgs straffesparksscoring fik FC Nordsjællands Daniel Svensson udlignet til 1-1 på et hovedstød.