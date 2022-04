Horsens bejler til Superligaen efter kneben sejr

Der er tæt kamp om at rykke op i Superligaen, og AC Horsens bejler nu alvorligt til en af de to oprykningspladser, der går til nummer et og to i 1. division.

Horsens vandt fredag aften knebent med 1-0 på udebane over Hvidovre, der også er med fremme i kampen om oprykning.

Med sejren har Horsens 53 point på førstepladsen med fem kampe tilbage at spille. Hvidovre er nummer fire med 50 point.