Knap havde tilskuerne på Jysk Park fundet deres pladser, før jublen brød ud, og bolden efter blot 41 sekunder lå i nettet. En lang bold blev sparket ind i feltet, hvor Lukas Engel kom løbende og sparkede bolden i mål. Først blev der vinket for offside, men et hurtigt kig i VAR-vognen førte til, at kendelsen blev annulleret, og så stod der 1-0 til hjemmeholdet.

Sebastian Jørgensen står denne superligasæson noteret for 11 mål og otte assist. Den statistik havde han en gylden mulighed for at udbygge, da han blev spillet fri foran mål, men ubeslutsomhed i afslutningsøjeblikket er ren gift, hvilket Silkeborg-spillerens slatne afslutning blev et godt eksempel på.