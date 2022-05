Randers FC-Brøndby 2-1

Det kræver lidt ekstra at komme fra 0-1 og få et rødt kort, spille i undertal i en time og så alligevel få et temmelig brugbart resultat. Det opnåede Randers FC mod Brøndby, selv om kometen Mathias Kvistgaarden headede sit trængte hold foran. Kort efter blev Randers FC’s Stephen Odey udvist, men inden pausen skaffede Jakob Ankersen sit hold et straffespark, 1-1, målet sparket ind af den stabile nordmand, Lasse Berg Johnsen. Da indskiftede Nicolai Brock-Madsen få minutter før tid scorede til 2-1, meldte Randers FC sig for alvor ind i kampen om bronzemedaljerne, som kan få et par små ben at gå videre på, når Randers Fc i de kommende to kampe skal spille mod Silkeborg på udebane og AaB hjemme i Randers. Brøndby har tabt samtlige seks kampe i mesterskabsslutspillet, primært fordi holdet ikke kan lave mål. Mod Randers FC var Christian Cappis tættest på med et forsøg på overliggeren.