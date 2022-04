Uskarpe Chelsea måtte nøjes med uafgjort på Old Trafford

På trods af et fyldt Old Trafford var det svært at se tændingen hos United-spillerne i første halvleg.

Modsat så Chelseas spillere mere motiverede ud, hvilket blev illustreret i spillet i begge ender af banen.

Det blåklædte London-hold viste den største interesse i at komme frem på banen og havde flere halve scoringsmuligheder.

Chelseas angriber Kai Havertz var i to omgange tæt på at åbne målkontoen i kampen, men i begge forsøg svigtede skarpheden hos tyskeren.

Efter en times spil fik Chelsea omsider hul på bylden.