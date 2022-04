Anders Dreyer sendte FCM på pokalfinalekurs i Vejle

FC Midtjyllands kantspiller Anders Dreyer sendte med et velplaceret langskud holdet på finalekurs, da det på Vejle Stadion slog Vejle Boldklub 1-0 i den første af to semifinaler i Sydbank Pokalen.

Vejle lykkedes ellers fra start med at lægge et højt pres, som gjorde det svært for gæsterne at spille sig frem til store chancer.