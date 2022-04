Han blev selv en stjerne ved at samarbejde med nogle af fodboldens største navne: Nu er Mino Raiola død

Frygtløs og omdiskuteret

»Han var fuldstændig frygtløs og klar til at lave flere tricks for at få tingene til at lykkes. Det lød godt. Jeg ville ikke have endnu en sød fyr. Jeg ville have en, der kunne få mig til at skifte klub og få en god kontrakt,« har Zlatan Ibrahimovic beskrevet i sin biografi »Jeg er Zlatan«.

Andre - såsom Manchester United-legenden Sir Alex Ferguson - har udtrykt kritik af italienerens frembrusende attitude. Det er ikke kun kommet til udtryk under forhandlingerne med klubberne, men også da førnævnte Zlatan Ibrahimovics ophold i FC Barcelona ikke blev en succes.

»Pep Guardiola, træneren, er fantastisk. Som person er han et absolut nul. En kujon, en hund,« udtalte Mino Raiola om den daværende Barcelona-træner, der ikke viste sig at have den store fidus til den svenske angriber.