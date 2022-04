Pokalbrag midt i nedrykningskamp: Ikke det mest belejlige

I mellemtiden spiller Vejle en vigtig kamp i bunden af Superligaen mod Sønderjyske, der selv er i en semifinale mod OB.

Vejle har på det seneste fået flere point på kontoen og er seks point fra AGF, der ligger umiddelbart over nedrykningsstregen.

Men det får ikke vejlenserne til at glemme pokalturneringen, hvor man for første gang siden 2010 er blandt de sidste fire hold.

– Vi har hele tiden vidst, at den her kamp ventede, men vi har haft så meget fokus på ligaen, at den er røget i baggrunden. Nu er vi fremme ved den, og det er en gulerod for hele truppen. Det er to store kampe, og vi skal nyde, at vi har kvalificeret os til dem, siger den 18-årige spiller Oliver Provstgaard.