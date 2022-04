Superligadommer fortrød udvisning: En tanketorsk

Det blev i det hele taget en travl aften for Jakob Kehlet, der allerede efter otte minutter havde udvist Brøndbys Andreas Maxsø for en nødbremse.

Siden fulgte flere omdiskuterede hændelser.

Blandt andet slap FC Midtjyllands Raphael Onyedika uden påtale fra noget, der kunne ligne en stempling på Brøndbys Blas Riveros. En situation, som Brøndby-træner Niels Frederiksen efterfølgende erklærede sig ”stiktosset” over.

Kehlet gør over for bold.dk opmærksom på, at videodommerne også vurderede tacklingen og heller ikke fandt anledning til at skride ind.