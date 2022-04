Forsvarslegende har annonceret stop på Italiens fodboldlandshold

- Jeg siger farvel til landsholdet på Wembley, hvor jeg oplevede højdepunktet i min karriere ved at vinde EM, siger Chiellini med henvisning til Italiens finalesejr over England 11. juli sidste år.

- Jeg vil gerne sige farvel til Azzuri (som Italiens landshold kaldes, red.) med et godt minde. Det bliver helt sikkert min sidste kamp for Italien.

Italiens fejlslagne forsøg på at kvalificere sig til dette års VM i Qatar ser ud til at have fremskyndet Chiellinis beslutning.

Den erfarne italiener er sammen med Andrea Pirlo nummer fem på listen over spillere med fleste kampe for Italien med 116. Kun Daniele De Rossi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro og Gianluigi Buffon har spillet flere.