Inden aftenens kamp havde Brøndby IF været uden mål og tilmed tabt holdets seneste fem kampe. En tavle, man gerne ville have vasket ren. Den opgave blev ikke lettere, da anfører Andreas Maxsø efter blot otte minutter begik frispark som bagerste mand og fik tildelt et rødt kort. Dermed skulle de resterende 10 spillere forsøge at bryde gennem Superligaens næstbedste defensiv.