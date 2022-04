Lyon slog PSG i første dyst om billet til CL-finalen

I et fransk festfyrværkeri af scoringer vandt Lyons fodboldkvinder med 3-2 på hjemmebane over Paris Saint-Germain i den første af to semifinaler i Champions League.

Dermed kom Lyon et lille skridt tættere på finalen inden returopgøret på lørdag i Paris.

PSG fik den bedste start på kampen og kom foran 1-0 efter blot seks minutters spil ved angriberen Marie-Antoinette Katoto.