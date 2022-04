FCK smed point i guldkampen med nederlag til Randers

Særligt udeholdets hurtige kantspiller Tosin Kehinde var en konstant trussel, og han gjorde det svært for løvernes højre forsvarsside.

Første halvlegs største chance tilfaldt da også Randers.

Gæsternes kantspiller Jakob Ankersen fik en kæmpe mulighed, da han fra kort afstand satte pandebrasken på et indlæg, men bolden gik akkurat forbi mål.

Randers kom stærkt ud til anden halvleg, hvor mandskabet bragte sig fortjent foran.

Netop føromtalte Jakob Ankersen scorede til 1-0 i det 56. minut efter fikst forarbejde af Vito Hammershøy-Mistrati.

Superligaens førerhold forsøgte at presse på, men det lykkedes aldrig at skabe et længere tryk på Randers, som derfor kan rejse hjem til Jylland med tre point.