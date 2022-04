Brøndby-træner om negativ stime: Fodbold er meget mentalt

- De her stimer i fodbold fortæller noget om, at der er meget mentalt i fodbold. Hvis du vinder kampe, så er det selvforstærkende, og taber du kampe, så kan det have den modsatte effekt. Det arbejder vi benhårdt for at få vendt, siger han til Brøndbys hjemmeside.

I de fem kampe, Brøndby har tabt, har holdet ikke formået at score.

Sammen med resten af trænerne har Niels Frederiksen forsøgt at eksperimentere lidt med holdets formation ved at spille mere offensivt, men indtil videre uden held.

- Systemet er ikke religion for mig. Det, der er vigtigt for mig, er, at vi prøver at få det optimale ud af vores spillere og trup. I perioder kan det hjælpe at lave små justeringer i systemerne, vi spiller.