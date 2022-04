Cornelius har headet Trabzonspor snublende tæt på titel

Den danske angriber Andreas Cornelius fortsatte lørdag med at yde sit for, at Trabzonspor snart kan kalde sig tyrkisk mester for første gang i 38 år.

Cornelius scorede målet til 2-0 på hovedstød efter 12 minutters spil, da Trabzonspor på udebane besejrede rækkens nummer fem, Adana Demirspor, med 3-1.

Målet sender den tidligere FC København-spids op på 14 sæsontræffere i den tyrkiske liga i sæsonen.