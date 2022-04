Sen scoring har sikret Vejle livline i bundduel

Efter pausen løsnede den låste kamp sig markant mere op og blev en mere åben affære i begge ender. Det betød, at de to målmænd fik en del mere at lave.

Efter en times spil var Vejle igen tæt på en scoring, da armenske Edgar Babayan fra feltkanten sparkede bolden tæt forbi den ene stolpe.

I overtiden var Sønderjyske tæt på alle tre point, da hjemmeholdets Emil Frederiksen ramte overliggeren efter et frispark fra en spids vinkel.

Kampens sidste mulighed udnyttede Vejles forsvarsspiller Raul Albentosa til at score til slutresultatet 1-0.