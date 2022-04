Lyngby har hentet vigtig sejr i tæt jagt på Superligaen

Lyngby Boldklub har kurs mod Superligaen.

Holdet ligger i hvert fald på andenpladsen i et meget tæt oprykningsspil i 1. division, efter at holdet fredag hentede en vigtig 3-1-sejr over FC Fredericia på udebane.

Offensivspilleren Emil Nielsen lynede to gange i en kamp, hvor Fredericia var bedst i første halvleg, mens Lyngby-spillerne i anden halvleg var både produktive offensivt og solide defensivt.