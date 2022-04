OB rydder op i truppen: Anfører og trio siger farvel

Det oplyser OB på sin hjemmeside, hvor fodbolddirektør Björn Wesström sætter ord på beslutningen.

- Jeg har i løbet af ugen haft samtaler med de spillere, som ikke får tilbudt forlængelse af deres kontrakter, der udløber, siger han.

- Det er ikke en nem beslutning, men jeg håber, det vil være med til at udvikle klubben - og spillerne, der nu tager afsted, siger Björn Wesström.

Jens Jakob Thomasen blev udpeget som anfører forud for denne sæson, men den titel når han altså kun at have et enkelt år.