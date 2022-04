Skarpe Liverpool jordede tandløse Manchester United

Sejren sender Liverpool op på førstepladsen i den tætte guldduel i Premier League. Der er to point ned til Manchester City, der med en sejr onsdag over Brighton kan generobre topplaceringen.

United fik en mareridtsagtig start. Efter kun små fem minutter rev Liverpool gæsternes forsvar fra hinanden, så Luis Diaz fra tæt hold nemt kunne sparke bolden ind til 1-0.

Et par minutter senere handlede det ikke så meget om fodbold på Anfield.

For selv om de to hold ikke nærer mange kærlige følelser over for hinanden, så begyndte hele stadion at klappe og synge ”You’ll Never Walk Alone”, da kampuret rundede syv minutter, for at sende en hilsen til Cristiano Ronaldo, der ikke var med.