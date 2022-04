Thomasberg roste Randers-hold trods formøblet føring

- Vi startede godt ud og havde fuldstændig styr på kampen. Jeg ved ikke, hvad der skete for os i de sidste fem minutter af første halvleg.

- Det var lidt noget sløseri, at de fik lov til at spille den på tværs af feltet to gange lige før pausen. Silkeborg spillede en god kamp, men jeg føler, at vi havde chancer til mere, siger Oliver Bundgaard.

Silkeborgs offensive es Nicolai Vallys tegnede sig for oplæg til begge Nicklas Helenius’ scoringer.

Offensivspilleren var glad for, at holdet på en ”dårlig dag” kunne vende kampen.

- Jeg ved sgu ikke helt, hvordan vi kunne vende det hele så hurtigt. Det var vel to små glimt af kvalitet, og så stod det 2-1 til os.

- Det var rart at kunne gå til pause med en føring, men Kent (Nielsen, Silkeborg-træner, red.) var stadig efter os, for vi spillede ikke godt. Men det var fedt, at vi viste, at holdet også kan vinde på de ”dårlige dage”, siger Nicolai Vallys.

Næste opgave for Silkeborg er på udebane mod AaB. Randers skal en tur i Parken, hvor FC København venter.