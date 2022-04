FCK-træner må skuffe sin anfører: Andre er bedre end ham

- Jeg kan holde ham ude så længe, at jeg synes, andre er bedre.

- Der er hård konkurrence om pladserne, og jeg synes, at vi har ligaens tre bedste midtstoppere, så det er mit lod at vælge, hvem der skal spille, siger Jess Thorup efter mandagens hjemmesejr på 2-0 over Brøndby.

Efter torsdagens nederlag på 1-3 til Silkeborg var Boilesen ude med en kritik over at være vraget til startopstillingen.

Det fik mandag Denis Vavro til at reagere, da slovakken i et interview med TV3 Sport forud for sejren over Brøndby stillede spørgsmålstegn ved, om Boilesen respekterede holdet i FCK.