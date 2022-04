FCM holder liv i guldhåbet med kynisk sejr over AaB

I et jævnbyrdigt topopgør viste FC Midtjylland den fornødne kynisme, da holdet mandag slog AaB med 2-0 på MCH Arena i Herning i fjerde runde af Superligaens mesterskabsspil.

Resultatet betyder, at midtjyderne fortsat kan have et spinkelt guldhåb med seks point op til FC København på førstepladsen. AaB bliver på tredjepladsen med syv point op til FCM og fire point ned til Brøndby IF.