Trods 80 minutter i overtal lykkedes det ikke Vejle Boldklub at slå FC Nordsjælland, da de to hold mandag spillede 0-0 på Vejle Stadion i Superligaens nedrykningsspil.

Det var vigtige point, der var på spil, hvilket var tydeligt på kampens forløb.

Der blev tacklet hårdt fra begge mandskaber, hvilket gav mange spilstop og var medvirkende til, at spillet aldrig rigtig virkede til at fungere for de to hold.