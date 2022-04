FCM-anfører mærker fremgang efter sent indhop

Erik Sviatchenko har haft nogle svære uger med en skade og på det seneste en plads på bænken i FC Midtjylland.

Men FCM-anføreren er på vej tilbage og føler sig klar til mandagens kamp hjemme mod AaB i Superligaens mesterskabsspil.

- Nu handler det for mig om at bygge på. At få et indhop mod Randers var første skridt, og nu har vi heldigvis haft en god uge med fin tid frem mod mandagens kamp, hvor jeg har kunnet træne.